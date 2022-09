Les feux de l'amour - Episode du 23 septembre 2022 - Premières minutes

Alors que Jack aide Nick à se préparer pour son débat politique, une prise d’otages survient au Grand phénix. Armé, Simon Black retient Abby, Adam, Chelsea et Connor dans le hall d’entrée de l’hôtel. Cane et Amanda se retrouvent enfermés dans une chambre à l’étage et cette dernière craint l’arrivée des médias. Dans une autre chambre, Phyllis et Chance ont accès aux caméras de surveillance de l’hôtel. Ils mettent alors en place un plan afin de secourir les otages.