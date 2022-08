Les feux de l'amour - Episode du 24 août 2022

Jack et Traci se lancent dans l'écriture d'un livre qui retrace les débuts de Jabot et l'histoire de la famille Abbott, mais ils sont interrompus car Dina a été victime d'un accident. Rey tente de convaincre Sharon d'accepter son invitation pour un nouveau rendez-vous, mais elle est très vite sollicitée par Chelsea et Nicholas, qui font appel à ses services pour aider Connor. William et Chloé, accompagnés de Kevin et Esther, se réunissent à l'occasion de l'anniversaire de la mort de leur petite fille, Cordelia.