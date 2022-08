Les feux de l'amour - Episode du 24 août 2022 - Premières minutes

Jack et Traci se lancent dans l'écriture d'un livre qui retrace les débuts de Jabot et l'histoire de la famille Abbott, mais ils sont interrompus car Dina a été victime d'un accident. Rey tente de convaincre Sharon d'accepter son invitation pour un nouveau rendez-vous, mais elle est très vite sollicitée par Chelsea et Nicholas, qui font appel à ses services pour aider Connor. William et Chloé, accompagnés de Kevin et Esther, se réunissent à l'occasion de l'anniversaire de la mort de leur petite fille, Cordelia.