Les feux de l'amour - Episode du 24 août 2023 - Premières minutes

Alors que William et Victoria ont passé une soirée en famille idéale, cette dernière le retrouve au bureau le lendemain. Froide, elle insiste pour ne pas qu’il revienne le soir-même. William ne comprend pas ce changement d’attitude et en fait part à Lily. En réalité, Victoria a du mal à se concentrer sur son travail et repense au passé et aux bons moments qu’elle a eu avec William. Troublée, elle décide de se confier à sa mère.