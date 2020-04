Les feux de l'amour - Episode du 24 avril 2020

Abby et Scott s'affrontent au sujet de Newman. Scott révèle à Abby qu'il a été nommé rédacteur en chef de la nouvelle société de médias numériques de Newman, Hashtag. Matilda et Reed se rapprochent, jusqu'à ce que le jeune homme découvre qu'elle est la sœur jumelle de Charlie. Leslie et Michael Baldwin ont une audition avec le juge Hazen au sujet de la plainte pour harcèlement sexuel déposée par Juliet. Le juge décide qu'il y a suffisamment d'éléments pour aller au procès. Neil découvre qu'Hilary a présenté Leslie à Juliet.