Les feux de l'amour - Episode du 24 décembre 2019

Cane et William organisent une séance photo avec Lily sans l'aval de Victoria. Le photographe engagé par Cane a déjà travaillé avec Lily et leur relation rend Cane jaloux. Sharon annonce à Lily que Dylan est parti. Puis, elle va demander l'aide de Victor pour retrouver Dylan. Nicholas invite Chelsea à sortir en oubliant que c'est la Saint-Valentin, ce qui crée un malaise entre eux. Victoria annonce à son père qu'elle va racheter Pêche d'enfer et lui demande des conseils...