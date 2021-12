Les feux de l'amour - Episode du 24 décembre 2021

Sharon, Victoria et Phyllis sont très inquiètes des aveux et de l’arrestation de Nikki, mais elles ignorent ce qu’elle a dit à la police. Mariah tente de faire comprendre à Lola que Kyle l’aime vraiment malgré ses défauts. Jack doit dîner avec Kerry pour la Saint-Valentin et il compte lui offrir un bracelet en diamants. Rey interroge Sharon sur le soir du meurtre après lui avoir appris l’arrestation de Nikki, mais elle ne lui dit rien.