Les feux de l'amour - Episode du 24 février 2020 - Premières minutes

Mariah est furieuse lorsqu'elle se rend compte qu'Hilary a fait changer l'affiche de l'émission pour devenir la vedette, sans la consulter. Mariah et Devon l'accusent d'être jalouse de leur relation. Même Jordan se pose des questions. Il demande à Hilary de s'expliquer sur ce qu'elle attend de lui. Nikki explique à Victor que Victoria, Nick et elle sont contre lui. Ils feront donc le strict minimum pour sauvegarder les apparences. Elle lui demande de partir dans une autre chambre et de ne pas venir à l'anniversaire de Reed, prévu le soir-même à L'underground. Reed répète avec Tessa et finit par l'inviter à son anniversaire, ce qui réjouit Noah. Phyllis va déposer des documents chez Lauren et rencontre Scott, à moitié nu, qui sort de la douche. Ils discutent, prennent plusieurs verres et finissent par s'embrasser.