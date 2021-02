Les feux de l'amour - Episode du 24 février 2021 - Premières minutes

Victoria rentre plus tôt que prévu de Hawaï, accompagnée de Katie, Reed et Johnny, suite à sa rupture avec J.T., ce qui surprend Ashley lorsqu'elle la croise au sein de la société Newman. Kyle décide de rendre visite à Dina, mais il rencontre finalement sur Ashley qui tente de lui faire entendre ses inquiétudes. En apprenant les problèmes de cœur de Victoria, Sharon décide d'organiser une petite soirée entre filles pour lui remonter le moral, avec l'aide de Mariah. Elle y convie aussi Nikki et Phyllis, à la grande surprise de William.