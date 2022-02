Les feux de l'amour - Episode du 24 février 2022 - Premières minutes

Phyllis arrive à l’improviste et confronte William au sujet de leur passé et de son aventure avec Summer. Elle tente d’obtenir de l’argent pour monter son entreprise. Victoria se remémore les bons et les mauvais moments de sa relation avec William et essaie de prendre une décision quant à sa demande en fiançailles. Sharon et Rey s’inquiètent pour Mariah, qui a reçu une lettre de menace attachée à une brique. Ils lui conseillent, ainsi qu’à Tessa, de changer leurs habitudes. Sharon cherche à convaincre Rey de refuser l’offre de Nikki, mais celui-ci est déterminé à aller jusqu'au bout. Ana et Jett sont stressés car ils sont censés se produire à l’inauguration du restaurant. Devon les rassure. Elena cherche une tenue pour la soirée et Devon trouve une solution.