Les feux de l'amour - Episode du 24 juillet 2019

Ashley surprend William en pleine séance photo avec des mannequins dénudées, un verre de tequila à la main. Elle lui demande des comptes et elle finit par le faire avouer qu'il est amoureux de Phyllis. Colin parvient à convaincre Jack que son chantage était bidon : il ne possède aucune information sur Phyllis. Jack se sent coupable d'avoir douté d'elle. Il lui demande pardon et souhaite poursuivre les séances avec leur conseiller conjugal. Lors d'une consultation en cachette, Phyllis avoue à ce dernier qu'elle a eu une liaison avec William. Ashley finit par révéler à Jack que William est épris de Phyllis. Victor propose à Chelsea de lui céder ses parts et ainsi, de disparaître de sa vie. Dylan a des doutes là-dessus. Chloé et Sharon s'inquiètent de l'acharnement de ce dernier concernant la mort d'Adam.