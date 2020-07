Les feux de l'amour - Episode du 24 juillet 2020 - Premières minutes

Nick décide d’aider Sharon et pose un traceur GPS sur la voiture d’Alice. Recrutée pour relancer la campagne de Pêche d’enfer, Lily est ravie de retrouver Jordan pour une séance photos. Hilary craint que l’artiste et sa muse finissent par se mettre en couple et met Cane en garde. Ce dernier apprend à Hilary que Mathilda est tombée sous le charme du fils de Victoria. Les jeunes amoureux, qui n’ont pas l’intention de renoncer à leur idylle, décident de se voir en cachette au Néon écarlate. Mariah essaie de remotiver Tessa en lui assurant qu’ils finiront par retrouver sa sœur. Crystal n’a pas d’autre choix que d’accepter sa condition.