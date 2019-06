Les feux de l'amour - Episode du 24 juin 2019

Contre son gré, Chloé rend les pages à Victor. Lorsque Chelsea se confie à elle sur sa détresse et celle de son fils, elle comprend qu'elle leur a aussi fait du mal. Victor, Nick et Phyllis veulent retrouver Travis, qui est le seul à pouvoir démonter les manigances de Luca et dégoûter Summer de se marier avec lui. Nick tente de persuader Victoria d'appeler Travis, mais elle refuse. Summer et Luca décident d'organiser le mariage au Belvédère. Victoria se confie à Nikki sur ses difficultés avec son père. Adam rêve de Victor. Luca appelle Travis et lui affirme que Victor veut le faire passer pour l'auteur des sabotages.