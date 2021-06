Les feux de l'amour - Episode du 24 juin 2021

Devon a du mal à accepter la mort d’Hilary et trouve du soutien auprès de Nate. Il reçoit un colis des fans d’Hilary pour le futur bébé et un mot qui lui était destiné. Lily attend d’être jugée. Mattie confronte ses parents pour obtenir la vérité sur la situation de sa mère. Cane décide de demander de l’aide à Devon, mais ce dernier compte témoigner contre Lily.Jack avoue à Phyllis qu’il éprouve toujours des sentiments pour elle. Ashley tente de contrecarrer les plans de William pour Jaboutique en ralliant Phyllis à sa cause, sans succès. Elle se tourne finalement vers Jack pour qu’il rachète la société de location des magasins et annule le contrat.