Les feux de l'amour - Episode du 24 mai 2021 - Premières minutes

Sharon est paniquée à l’idée d’avoir vu J.T., elle en parle à Phyllis et l’avoue à Victoria qui leur confie que Newman fait face à de nombreux problèmes à cause des attaques de J.T.. Nate retrouve Cane qui l’invite à dîner avec Lily. Cane confronte Kyle et Jack à propos du fragment d’os, le ton monte.