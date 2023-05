Les feux de l'amour - Episode du 24 mai 2023 - Premières minutes

Abby et Victoria parlent des fiançailles et du futur mariage d’Abby. Chance est touché par une balle. A ses côtés, Adam appelle les secours et s’enfuit, puis efface un plan sur son ordinateur. Théo propose à Sally de l’aider à conquérir Jabot collection en échange d’espionner les Abbott pour récupérer la totalité de la fortune de Dina. Summer les voit ensemble et alerte Kyle. Mais leur discussion prend une mauvaise tournure. Kevin et Chloé retrouvent Michael et Lauren, mais Chloé est préoccupée par le silence de Chelsea. Rey entend juste le nom d’Adam dans la bouche de Chance avant qu’il soit transporté à l’hôpital pour y être opéré sur-le-champ. Chelsea arrive chez Chloé, terrorisée et essoufflée.