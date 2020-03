Les feux de l'amour - Episode du 24 mars 2020 - Premières minutes

William annonce à Cane qu'ils partent pour Hollywood pour le tournage de leur nouvelle publicité. Cane est loin d'être enthousiaste. Victoria voit en ce voyage une occasion de se rapprocher de William. Sharon et Scott passent une soirée à L'underground. Tessa et Reed montent sur scène pour un duo. Dans le public, un homme ivre insulte Tessa et l'agresse à sa sortie de scène. Noah intervient. Hilary essaie de se faire pardonner son attitude à Jordan. Phyllis a décidé de préparer un dîner pour William. Celui-ci lui annonce son départ pour Los Angeles.