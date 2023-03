Les feux de l'amour - Episode du 24 mars 2023

Chelsea avoue toute la vérité sur la mort de Montalvo à Chance. Elle obtient de lui l’adresse du motel où est Adam, mais elle décide de ne pas y aller en sachant qu’il est avec Sharon. Cette dernière demande pardon à Adam et lui avoue que sa colère est due aux résultats de l’opération : sa tumeur s’est propagée. Adam lui offre son soutien et elle s’endort peu après dans la chambre et Adam sort. Mais Chelsea frappe à la porte, pensant parler à Adam. Nicholas essaie de savoir quelle vengeance mûrit Victoria contre son père et Adam, en vain. Nikki a des mots très durs envers Adam, mais Victor défend son fils et s’interroge sur le peu de relations qu’il a eues avec Adam, enfant. Rey fait part à Mariah de ses inquiétudes d’un rapprochement entre Adam et Sharon. Mariah tente de le rassurer.