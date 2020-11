Les feux de l'amour - Episode du 24 novembre 2020

Reed est condamné à un an de suspension de permis et de travaux d’intérêt général suite à son arrestation pour conduite en état d’ivresse. Matilda intervient durant l’audience pour prendre sa défense, mais cela ne fait qu’aggraver son cas. Quand Reed entend que Victoria souhaite l’envoyer en pensionnat, il quitte la maison en cachette. Ashley n’accepte pas la rectification des statuts de l’entreprise et annonce à Jack qu’elle va demander un arbitrage. Sharon rencontre Kathy et ses deux enfants et leur propose de passer la nuit chez elle. Un cambrioleur s’introduit dans le laboratoire de Jabot...