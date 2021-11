Les feux de l'amour - Episode du 24 novembre 2021 - Premières minutes

De peur que Nikki se mette à tout avouer, Phyllis décide de prendre la parole lors de la cérémonie en l'honneur de J.T., à la surprise générale. William, Traci et Victoria tentent de l'en dissuader, mais Reed insiste pour qu'ils la laissent s'exprimer. Suite aux révélations de Phyllis, Mac prend également la parole, et Nick, Cane et Abby apportent leur soutien à Victoria. Rey et Sharon se retrouvent quant à eux coincés à Kenosha suite à une panne de voiture, et doivent alors passer la nuit ensemble dans un motel. Pendant ce temps, Arturo et Mia se réchauffent tant bien que mal, alors que la chaudière ne fonctionne toujours pas.