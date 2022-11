Les feux de l'amour - Episode du 24 novembre 2022 - Premières minutes

A la demande de Jack, Summer a organisé une soirée au Society pour remercier l'équipe marketing de Jabot, mais à cause d'une surcharge électrique, Lola est obligée de couper le courant dans la cuisine. Summer et elle cherchent un autre moyen de servir les invités. Plus tard, tandis que Kyle distingue en particulier Summer et Théo dans son discours, Lola s’éclipse en cuisine et Théo profite qu'elle soit seule pour la rejoindre. Abby et Chance parviennent passent un bon moment ensemble, sous les yeux de Phyllis, jalouse. Tessa fait une surprise à Mariah en rentrant de tournée le temps de quelques heures. Mariah hésite à lui parler de l'état de santé de sa mère. Pendant ce temps, Rey essaie de distraire Sharon avec un jeu.