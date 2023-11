Les feux de l'amour - Episode du 24 novembre 2023 - Premières minutes

Alors qu’Adam rentre enfin chez lui, Victor vient lui parler du futur et de Cyaxare. Mariah demande des explications à Sharon sur la situation avec Adam, mais celle-ci préfère se concentrer sur le positif et le retour de Faith à la maison. Nick rencontre Rey au café et lui parle de son avenir avec Sharon. Lola annonce à Rey qu’elle part en Floride pour le travail. Phyllis et Jack discutent de la fête de fiançailles de Kyle et Summer. Les deux amoureux ont hâte de se marier. Jack prévient Phyllis que Sally les a entendus parler de la soirée avec Kyle. Alors que la soirée commence, une invitée surprise les interrompt.