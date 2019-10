Les feux de l'amour - Episode du 24 octobre 2019 : Premières minutes

Chelsea, Chloé et Sharon se préparent pour présenter la collection Chelsea 2.0. sur G Buzz. Mariah va présenter l'émission en direct, au grand dam d'Hilary qui l'en croit incapable. Nick fait de son mieux pour s'occuper des enfants. Summer n'est pas convaincue qu'il puisse s'en sortir tout seul. Elle s'inquiète pour Phyllis et demande à Nick d'aller la voir. Ashley et Jack rencontrent Ravi, leur nouveau développeur pour l'application JabotGo. Il semble très motivé à l'idée de travailler avec Ashley… Phyllis a du mal à se remettre de sa rupture avec Jack. Sur les conseils de Michael, elle décide de se reprendre en main.