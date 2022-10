Les feux de l'amour - Episode du 24 octobre 2022

Nicholas croise Phyllis au Society et une discussion amicale s’en suit. Ils s’encouragent mutuellement pour leurs défis professionnels et personnels. Adam les surprend et exige immédiatement à voir Phyllis en secret. Il lui propose de séduire Nicholas afin de pouvoir récupérer Chelsea. Phyllis s’énerve et hésite à dire à Nicholas ce que son frère manigance. Après avoir appris que Walnut Grove n’accepterait plus Connor en cours, Adam et Chelsea demandent des conseils à leurs proches. Mariah, Sharon et Rey ont hâte de revoir Faith et commencent à organiser leurs fêtes de Noël. Le premier rendez-vous de Chance et Abby se déroule à merveille.