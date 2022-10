Les feux de l'amour - Episode du 24 octobre 2022 - Premières minutes

Nicholas croise Phyllis au Society et une discussion amicale s’en suit. Ils s’encouragent mutuellement pour leurs défis professionnels et personnels. Adam les surprend et exige immédiatement à voir Phyllis en secret. Il lui propose de séduire Nicholas afin de pouvoir récupérer Chelsea. Phyllis s’énerve et hésite à dire à Nicholas ce que son frère manigance. Après avoir appris que Walnut Grove n’accepterait plus Connor en cours, Adam et Chelsea demandent des conseils à leurs proches. Mariah, Sharon et Rey ont hâte de revoir Faith et commencent à organiser leurs fêtes de Noël. Le premier rendez-vous de Chance et Abby se déroule à merveille.