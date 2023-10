Les feux de l'amour - Episode du 24 octobre 2023

Faith sort de l’hôpital et doit passer au tribunal le lendemain, défendue par Christine. Rey insiste auprès de Sharon pour qu’elle lui donne l’adresse où se cache Adam. Sharon lui explique sa théorie de l’innocence d’Adam et de la culpabilité de Chelsea. Mais Rey ne la croit pas, pas plus que Nicholas, qui lui apprend que Chelsea a retrouvé l’usage de la parole. Rey se précipite à la cachette d’Adam, qu'il trouve vide. Nicholas le rejoint peu après. Rey pense que Sharon a alerté Adam. Amanda tente d’en savoir plus sur l’affaire Sutton-Nealon auprès de Victor qui le prend mal, se sentant accusé de corruption. Elle se confie à Devon sur ses espoirs concernant cette affaire et son avenir. Moïse avoue à Devon qu’il s’intéresse à Faith. Chelsea triomphe, son plan se déroule comme prévu, mais Chloé est inquiète des possibles retombées.