Les feux de l'amour - Episode du 24 septembre 2019

Ashley fait pression sur Jack pour qu'il renvoie Phyllis. Ils accordent une interview exclusive à Selena McKay pour parler de leur application et de leur nouvelle ligne de cosmétiques. Ashley met en avant Jack. Victoria et William cherchent une idée pour doubler Jabot. Travis rencontre Michelle, son ex-petite amie, qui aimerait se remettre avec lui. Puis, il boit plusieurs verres et discute avec Noah. En rentrant, il rencontre William et s'énerve. Victoria le met dehors. Il se rend alors chez Michelle. Phyllis et Summer passent un moment ensemble. Summer est affectée par la situation avec Christian. Elle se réconcilie avec Noah.