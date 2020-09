Les feux de l'amour - Episode du 24 septembre 2020 - Premières minutes

Dina dit à Jack qu'il ne sera jamais à la hauteur de son père, John. Gloria prend la défense de Jack qui semble désemparé face à la méchanceté de sa mère. D'abord très réticent, Neil finit par accepter la proposition de Chelsea et Devon de se soumettre à un relooking afin de renvoyer une image plus appropriée à sa nouvelle acquisition, Power Communications. Hilary demande à Phyllis de retenir Jordan, le temps pour elle de fouiller sa chambre pour retrouver un disque dur contenant des photos compromettantes. William emménage dans la maison de sa mère et se retrouve nez à nez avec Juliet et Cane. Cane et William finissent par noyer leur chagrin dans l'alcool et décident de partir reconquérir leur ex-femmes respectives. William rencontre ainsi Phyllis en plein tête à tête avec Jordan et Cane va tambouriner à la porte de Lily pour la supplier de lui pardonner. Tous les deux finissent la nuit au poste.