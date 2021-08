Les feux de l'amour - Episode du 25 août 2021 - Premières minutes

Au Néon Ecarlate, Nikki, Victoria, Sharon et Phyllis spéculent sur les lettres anonymes et réfléchissent sur l’identité du corbeau. Cane, qui vit mal l’incarcération de Lily, sent que leurs visions de l’avenir divergent. Accoudé au comptoir de l’Athletic Club, il rencontre Esther et se confie à elle. Kyle et Jack veulent faire avouer à Ashley qu’elle manigance quelque chose avec Andrew.