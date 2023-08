Les feux de l'amour - Episode du 25 août 2023

Alors que Victoria travaille sur le bilan de l’année pour la société Newman, elle peine à se concentrer et ne cesse de repenser au passé et aux années passées avec William. Nikki, qui s’inquiète pour sa fille, lui propose d’aller dîner au Society pour discuter. Mais alors que Victoria se confie à sa mère, William et Lily arrivent pour boire un dernier verre.