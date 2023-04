Les feux de l'amour - Episode du 25 avril 2023 - Premières minutes

Adam se dispute avec Chelsea et se tourne vers Sharon. Il lui fait une déclaration d’amour, mais elle lui explique qu’ils ne se remettront jamais ensemble. A son retour, elle insiste pour que Rey la demande en mariage. Chelsea trouve du réconfort en tenant dans ses bras le bébé de Chloe et Kevin. Cela lui donne l’envie de voir Johnny, mais William refuse catégoriquement qu’elle passe du temps avec lui. Lauren annonce à Jack être tata et lui dit que le collier se trouve peut-être dans un ancien coffre-fort de son père à Londres. Lui, est ravi à l’idée de faire plaisir à Dina. Kyle explique à Phyllis que Summer a annulé le mariage et qu’elle s’est volatilisée. Phyllis s’inquiète et fait venir Jack pour lui parler. Elle incrimine Kyle, puis reçoit un message de Summer disant qu’elle a besoin de se retrouver. Phyllis a peur de ce que sa fille pourrait faire. Chloe décide de laisser Kevin trouver le prénom de leur bébé.