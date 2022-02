Les feux de l'amour - Episode du 25 février 2022

C’est l'effervescence avant l’ouverture de Society et rien ne se passe comme prévu. Heureusement, Arturo est là pour dépanner Abby. Si elle est reconnaissante envers lui, elle n'est pas encore prête à lui pardonner pour autant. Summer tient absolument à aller à l’inauguration en couple, contrairement à Kyle qui préférerait carrément ne pas s'y rendre… Il y va à contrecoeur et en profite pour offrir un pendentif avec un cœur à Lola. Summer, qui avait trouvé la boîte et pensait qu’il lui était destiné, est déconfite en le voyant au cou de Lola. Cane tente de convaincre Lily de lui laisser une dernière chance. A défaut d’y parvenir, il lui propose au moins de l’accompagner à l’inauguration.