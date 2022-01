Les feux de l'amour - Episode du 25 janvier 2022

Le mariage de Kyle et Summer va avoir lieu. Nick doit composer avec la présence de Phyllis pour leur fille. Jack suggère à Kyle qu’il est encore temps de tout annuler s’il n’est pas sûr de sa décision. Abby n’est pas plus convaincue que Mariah et Tessa de ce mariage, mais Arturo ne veut pas interférer si cela peut aider sa sœur. Le marié a du retard et Summer commence à s’inquiéter qu’il lui ait fait faux-bond, pendant que Lola se demande pourquoi il ne lui a pas rendu visite à l’hôpital. Ana se sent trahie depuis que Devon a surveillé ses comptes. Kerry apprend à Jack que Phyllis manigance quelque chose.