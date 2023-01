Les feux de l'amour - Episode du 25 janvier 2023 - Premières minutes

Traci, Jack et Ashley se préparent à accueillir Dina à la maison, ce qui les rend nerveux. Phyllis annonce à Nick qu’elle doit le voir de toute urgence. Elena, Nate, Amanda et Devon unissent leurs forces pour venir en aide à Jared. Amanda et Devon se rapprochent. Chancellor Media s’installe dans ses nouveaux bureaux, et William ne dit pas toute la vérité à Lily sur le candidat qu’il veut recruter.