Les feux de l'amour - Episode du 25 juillet 2022

C’est la panique au Grand phénix. Tous les clients annulent leurs réservations. Phyllis a en sa possession les preuves de la culpabilité de Zoé : un enregistrement et une vidéo. Elle propose de les donner à Abby et Chelsea en échange d’une part des actions de l’hôtel. Abby est contrainte d’accepter. Phyllis piège Zoé. Paul et Rey viennent l’arrêter. Sharon discute de ce qui s’est passé à la soirée avec Rey. Elle lui dit qu’elle souhaite partir en voyage. Elle annonce également son départ à Adam. Pendant ce temps, l’état de Victor ne s’améliore pas. Il est victime d'un autre malaise devant Nick et Victoria.