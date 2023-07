Les feux de l'amour - Episode du 25 juillet 2023 - Premières minutes

Dr. Cavett préfère être seule avec Chelsea pour sa séance de rééducation. Adam se rend donc au Néon Écarlate et fait part de son désarroi à Sharon. Quand Rey puis Chance arrivent et demandent des nouvelles de Chelsea, il s'emporte face à leur amabilité forcée. Abby est de plus en plus frustrée de ne pas réussir à tomber enceinte. Victoria tente de la rassurer en lui rappelant les épreuves qu'elle a traversées avant d'avoir Katie. À la requête de Sofia, Devon propose à Nate d'être le mentor de Moïse, qui aimerait faire des études de médecine. William est contraint d'annuler ses projets avec Lily pour accompagner Johnny et Katie à une sortie scolaire à la place de Victoria.