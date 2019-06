Les feux de l'amour - Episode du 25 juin 2019

Après avoir surpris Phyllis et Victor en train de comploter ensemble dans le but de la séparer de Luca, Summer leur demande des explications. Nick essaie de convaincre Victoria d'appeler Travis afin que ce dernier rentre à Genoa City et dévoile toute la vérité au sujet de Luca. Bethany reçoit un million de dollars avec l'instruction de quitter la ville. Elle cherche à savoir qui est à l'origine de cette offre. Jill tente une fois de plus de réconcilier Victoria et William.