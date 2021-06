Les feux de l'amour - Episode du 25 juin 2021

Sharon organise une nouvelle "soirée entre filles" pour choisir la tenue que porteront ses demoiselles d’honneur. Phyllis en profite pour réclamer des explications à Summer et le ton monte entre la mère et la fille. Les Ashby passent une soirée en famille. Charlie comprend que sa mère risque gros suite à l’accident qui a coûté la vie d’Hilary et de son bébé. Ashley a un plan pour contrer William et met Kyle au courant. Ce dernier est curieux de savoir quelle valeur il accorde à sa loyauté.