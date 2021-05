Les feux de l'amour - Episode du 25 mai 2021 - Premières minutes

Summer tente de distraire Phyllis pendant que William essaie de récupérer le yacht de Jabot perdu lors d’une partie de poker. Sharon reparle avec Mariah de la soirée filles qui a eu lieu chez Victoria et lui avoue que J.T. était bien présent ce soir-là. Nate et Hilary n’arrivent toujours pas à s’entendre et encore moins à s’entraider. Nicholas et Sharon brûlent d’impatience de connaître les résultats de la médiation pour savoir si Christian reviendra vivre chez eux ou non.