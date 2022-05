Les feux de l'amour - Episode du 25 mai 2022

Jack se rend à Paris pour voir Ashley et ils se retrouvent comme au bon vieux temps. A Genoa City, Lola s’inquiète de ne pas tout savoir du passé de Kyle, surtout depuis le retour de Théo. Conseillé par Abby, Nate décide d'acheter la maison de Lily et Cane. Rey interroge Phyllis sur Chance. Traci et Cane ont une longue discussion à cœur ouvert sur ce qu'ils ressentent l'un pour l'autre.