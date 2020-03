Les feux de l'amour - Episode du 25 mars 2020

Toute l'équipe de Pêche d'enfer est en déplacement à l'hôtel Beverly Palm. Alors que Victoria insiste pour visiter la ville, Juliet et William préfèrent rester concentrés sur leur travail. En charge de filmer les coulisses du tournage de la publicité, Cane manigance quelque chose dans son coin. Ashley et Phyllis ont une longue discussion au sujet de William. Devon et Neil finissent leurs négociations avec Michael concernant le rachat des entreprises Mergeron.