Les feux de l'amour - Episode du 25 mars 2021 - Premières minutes

La famille Ashby est au restaurant pour la fête des mères. Hilary arrive, très énervée à cause de l’annulation de l’événement dans le parc Chancellor, quelle devait couvrir. Nick et Sharon tentent de passer un moment tous les deux mais ils sont dérangés par Mariah, puis Nikki. Kyle s’en est pris à elle concernant la mort de Diane. Elle culpabilise et cherche du réconfort auprès de Sharon. Les Abbott organisent une fête des mères pour Dina. Jack arrive après avoir effectué un test ADN.