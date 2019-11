Les feux de l'amour - Episode du 25 novembre 2019 - Premières minutes

Sharon s'inquiète pour Dylan, parti en couverture sur une enquête à Miami. Elle ne peut pas le joindre et Paul refuse de la mettre en contact avec lui pour ne pas prendre de risques. Dylan fait la connaissance d'Alex Dettmer, une femme qui travaille pour Fisk et qui semble très attirée par lui. Nikki, voyant Nick débordé par la garde de Christian, lui trouve une nounou, Monica. Victor veut se mettre en retrait de la compagnie pour passer plus de temps avec Nikki. Abby lui avoue que la compagnie est sa passion. Elle lui propose de diriger une importante réunion, qu'elle mène avec brio.