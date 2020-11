Les feux de l'amour - Episode du 25 novembre 2020

Reed fugue et se réfugie chez Phyllis et William. Ce dernier téléphone à Victoria pour la rassurer. Une visite surprise de Nikki déclenche une violente dispute entre Victoria et J.T., qui finissent pourtant par se réconcilier. Sur les conseils de William, Cane décide de rejoindre Lily à Paris pour la reconquérir. Ashley prévient Paul que le laboratoire de Jabot a été cambriolé. Nikki et Victor décident d'accueillir Reed chez eux pour le remettre sur le droit chemin grâce à une discipline militaire.