Les feux de l'amour - Episode du 25 novembre 2022 - Premières minutes

Mariah propose d’accompagner Faith retourner chercher ses affaires au pensionnat. Amanda se pose des questions sur l’amitié entre Nate et Elena. William et Victoria évoquent leurs problèmes de communication. Rey demande conseil à Elena pour guérir d’un cancer. Nick rassure Sharon, qui s’en veut de voir Faith aussi affectée par sa maladie. Nikki apprend à Victor qu’il y a des tensions entre William et leur fille.