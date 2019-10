Les feux de l'amour - Episode du 25 octobre 2019

Mariah est tombée en plein direct et Hilary se fait une joie de l'humilier encore plus, alors que tout le monde essaie de la défendre. Faith finit par semer le doute. Et si quelque chose avait fait trébucher Mariah ? Chelsea essaie de garder bonne figure, mais elle est beaucoup affectée par la chute de Mariah, qui a ruiné la présentation de sa nouvelle collection. Nick la console comme il le peut. Kevin est très inquiet pour son amie, ce qui rend Chloé jalouse. Abby et Summer s'amusent à regarder la chute de Mariah en boucle.