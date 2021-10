Les feux de l'amour - Episode du 25 octobre 2021

Nikki et Victoria tentent de calmer Reed pour qu’il ne s’en prenne pas à son grand-père. Nikki a rendez-vous pour une mise en beauté chez Mia. Elle a dans l’idée de sympathiser avec Mia afin de lui soutirer des informations sur l’enquête de Rey. Tessa fait un cauchemar et Mariah insiste pour avoir des détails sur son enlèvement, qui la traumatise tant. Tessa est contrainte de lui avouer que Sharon était présente avec Nikki et Victoria. Mariah en veut à Sharon. Abby organise un dîner chez Devon afin qu’il découvre la cuisine qu’elle souhaite proposer au restaurant et obtenir son aval pour l'ouvrir. Elle lui cache que Lola est la cheffe.