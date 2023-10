Les feux de l'amour - Episode du 25 octobre 2023

Contre toute attente, Ashland convoque William et Victoria. Il leur annonce qu’il a décidé de renoncer à l’offre de Victor et Adam. Son entreprise est à nouveau sur le marché. Au lieu de se battre pour l’obtenir, William et Victoria se font des politesses et Ashland décide que l’avenir de Cyaxares se jouera à pile ou face. C’est Victoria qui l’emporte. Elle s’empresse d’aller annoncer la nouvelle à son père. Alors que Faith se prépare à regarder un film avec sa mère, Jordan arrive chez elles pour lui présenter des excuses. Adam comprend que Sharon l’a trahi. Il se rend chez Victor pour qu’il le cache. Il l’accueille avec bienveillance et lui annonce qu’il ne le croit pas coupable d’avoir empoisonné Rey. Ce dernier pense que Sharon a prévenu Adam de son arrivée.