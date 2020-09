Les feux de l'amour - Episode du 25 septembre 2020

Le divorce de Lily et Cane est sur le point d’avoir lieu, mais ce dernier est absent. Lily peut compter sur le soutien de son père et de son frère, tandis que Cane désespère d’être coincé derrière les barreaux. Crystal s’est enfuie de la résidence protégée et vient trouver de l’aide auprès de Sharon et Tessa alors que Paul est à sa recherche. Noah retrouve son père pour parler de l’avenir de L'underground, mais Nick lui annonce une nouvelle décevante. Jordan vient signaler un cambriolage, mais il comprend ce qui s’est passé en regardant l’édition spéciale de L'heure d’Hilary. Juliet et Charlie tentent de convaincre Lily de laisser une seconde chance à Cane.