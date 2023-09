Les feux de l'amour - Episode du 25 septembre 2023

Victoria décide de se joindre à la course à l’achat de la société de médias Cyaxare. Elle prépare alors sa présentation avec Nikki. Victor et Adam en font de même de leur côté, au même titre que William et Lily. De nouveaux objets disparaissent au domicile de Sharon. Après avoir accusé Adam à tort, elle soupçonne alors Faith, pensant qu’elle pourrait être bipolaire, comme elle. Chelsea demande à Chloé de cacher un mystérieux sac chez elle pendant quelques jours, en lui avouant que cette manœuvre fait partie d’un plan de vengeance contre Adam.